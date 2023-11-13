Enis Destan kendini buldu

Trabzonspor'un genç ismi Enis Destan, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor. Destan, bu sezon 217 dakikada 2 gol attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Enis Destan kendini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 12:09
Trabzonspor forması giyen Enis Destan, bu sezon diğer yılların aksine çok farklı bir görüntü çiziyor.

Destan, gösterdiği performansla şu ana kadar beğeni topladı ve ilerleyen süreçte daha fazla şans bulması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Warta Poznan'da kiralık geçirdikten sonra Trabzonspor'a geri dönen Destan, Abdullah Avcı döneminde süre almaya devam ediyor.

21 yaşındaki forvet, Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra pozitif bir görüntü çizerken, Onuachu'nun golünde de asist yaptı. Enis, 10 lig maçında 217 dakika şans bulurken, 2 de gol attı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery