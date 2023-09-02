Enis Destan, "kafasını" çalıştırıyor

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, kafa golleri ile dikkat çekiyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enis Destan, 'kafasını' çalıştırıyor
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02 Eylül 2023 00:42
Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, arka arkaya 2 hafta kafayla gol attı.

Bordo-mavili takımdaki ilk golünü geçen haftada Çaykur Rizespor müsabakasında kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde de ağları havalandırdı.

Enis, 2 maç üst üste kafayla gol bularak hava toplarındaki etkisini gösterdi.

Karadeniz temsilcisinde üçüncü golü kaydeden Benkovic ile son golü atan Göktan ise yeni takımlarıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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