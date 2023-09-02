Enis Destan, 'kafasını' çalıştırıyor

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, arka arkaya 2 hafta kafayla gol attı.
Bordo-mavili takımdaki ilk golünü geçen haftada Çaykur Rizespor müsabakasında kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde de ağları havalandırdı.
Enis, 2 maç üst üste kafayla gol bularak hava toplarındaki etkisini gösterdi.
Karadeniz temsilcisinde üçüncü golü kaydeden Benkovic ile son golü atan Göktan ise yeni takımlarıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bordo-mavili takımdaki ilk golünü geçen haftada Çaykur Rizespor müsabakasında kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde de ağları havalandırdı.
Enis, 2 maç üst üste kafayla gol bularak hava toplarındaki etkisini gösterdi.
Karadeniz temsilcisinde üçüncü golü kaydeden Benkovic ile son golü atan Göktan ise yeni takımlarıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.