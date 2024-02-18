Enis Destan: ''Fatih Tekke gibi olmaya çalışıyorum''

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Enis Destan: ''Fatih Tekke gibi olmaya çalışıyorum''
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18 Şubat 2024 19:28
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, 2-0 kazanılan Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Enis Destan, "Öncelikle çok mutluyuz. Yükselen bir ivmemiz vardı. Bunu devam ettirdik ve 3 maçlık bir seriye çıkarttık. İlk yarıda 35 dakika çok oyuna hakim değildik. İkinci yarıda bunu organize ataklarla geliştirdik. Pozisyona girdik ve bunun karşılığında golleri bulduk. Mutluyuz, böyle devam etmek istiyoruz.'' dedi.

Fatih Tekke gibi olmak istediğini söyleyen genç oyuncu, ''Taraftarlarımız da benzetiyor Fatih Tekke hocamıza. Onun gibi olmaya çalışıyorum. Onun görüntülerini, gollerini izliyorum. Bugün de ona benzer bir gol attığım için mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

Meunier'in üçlü çektirmesiyle ilgili konuşan Enis, "Avrupa'da böyle şeyler yok ama Türkiye'de bu güzel. Galibiyeti kutluyoruz maçlardan sonra. O da bilmiyordu tabii ki normal olarak. Ona gösterdik diğer maçlar için. İnşallah diğer maçlarda da goller asistler sağlar." şeklinde konuştu.

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