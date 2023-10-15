Enis Destan'dan müthiş performans

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başında Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Warta Poznan'a kiralık gönderilen Enis Destan'ı, bu yaz Nenad Bjelica takımda tutmuştu.
Ligde 6 maçta 2 kez ağları havalandıran genç yıldız, Ümit Milli Takımımızın San Marino'yu 5-0 yendiği maçta ilk yarıda 2 gol attı.
Performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da Onuachu'nun ardından 2. forvet durumuna gelmiş ve Umut Bozok'tan formayı kapmıştı.
Ligde 6 maçta 2 kez ağları havalandıran genç yıldız, Ümit Milli Takımımızın San Marino'yu 5-0 yendiği maçta ilk yarıda 2 gol attı.
Performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da Onuachu'nun ardından 2. forvet durumuna gelmiş ve Umut Bozok'tan formayı kapmıştı.