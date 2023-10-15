Enis Destan'dan müthiş performans

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, bu sezon hem Bordo-Mavililer'de hem de Ümit Milli Takımımızda sergilediği performansla fark yaratıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enis Destan'dan müthiş performans
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15 Ekim 2023 11:08
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başında Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Warta Poznan'a kiralık gönderilen Enis Destan'ı, bu yaz Nenad Bjelica takımda tutmuştu.

Ligde 6 maçta 2 kez ağları havalandıran genç yıldız, Ümit Milli Takımımızın San Marino'yu 5-0 yendiği maçta ilk yarıda 2 gol attı.

Performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da Onuachu'nun ardından 2. forvet durumuna gelmiş ve Umut Bozok'tan formayı kapmıştı.



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