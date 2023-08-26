Enis Destan: 'Buruk bir sevinç yaşadım'

Trabzonspor'un Süper Lig'in 3. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olduğu maçta takımının ikinci golünü atan Enis Destan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Attığı gol için buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Enis, "İlk golümü buruk bir sevinçle yaşadım. Buraya galip gelmeye çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. Bunun taktik ve teknik çalışmalarını yapıp gelecek haftaya hazırlanacağız" dedi.
Attığı gol için buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Enis, "İlk golümü buruk bir sevinçle yaşadım. Buraya galip gelmeye çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. Bunun taktik ve teknik çalışmalarını yapıp gelecek haftaya hazırlanacağız" dedi.