Enis Bardhi'ye İspanya'dan talip

Trabzonspor'da gözden çıkartılan Enis Bardhi'ye İspanya'dan Valencia talip oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Enis Bardhi'ye İspanya'dan talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2023 10:01
Trabzonspor'da Geçen sezon bonservisi için 3 milyon Euro ödenen Enis Bardhi, Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almıyor.

TRABZONSPOR SATMAK İSTİYOR

Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcuya bir türlü istenen seviyede teklifler gelmiş değil. Pek çok takım kiralama için kapıyı çalarken, Trabzonspor oyuncuyu satmak istiyor.

İspanya basınında çıkan son haberlerde ise Valencia'nın Bardhi'yi istediği belirtildi. Yıllık maaşı 1.3 milyon Euro olan Bardhi ile başka La Liga ekipleri de ilgileniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery