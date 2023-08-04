Enis Bardhi'ye İspanya'dan talip

Trabzonspor'da Geçen sezon bonservisi için 3 milyon Euro ödenen Enis Bardhi, Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almıyor.
TRABZONSPOR SATMAK İSTİYOR
Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcuya bir türlü istenen seviyede teklifler gelmiş değil. Pek çok takım kiralama için kapıyı çalarken, Trabzonspor oyuncuyu satmak istiyor.
İspanya basınında çıkan son haberlerde ise Valencia'nın Bardhi'yi istediği belirtildi. Yıllık maaşı 1.3 milyon Euro olan Bardhi ile başka La Liga ekipleri de ilgileniyor.
TRABZONSPOR SATMAK İSTİYOR
Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcuya bir türlü istenen seviyede teklifler gelmiş değil. Pek çok takım kiralama için kapıyı çalarken, Trabzonspor oyuncuyu satmak istiyor.
İspanya basınında çıkan son haberlerde ise Valencia'nın Bardhi'yi istediği belirtildi. Yıllık maaşı 1.3 milyon Euro olan Bardhi ile başka La Liga ekipleri de ilgileniyor.