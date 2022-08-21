Enis Bardhi: Tam isabet!

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında farklı kaybetse de Enis Bardhi golleri ve performansıyla sınıfı geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enis Bardhi: Tam isabet!
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21 Ağustos 2022 11:29
Trabzonspor'da yeni transfer Enis Bardhi, Antalyaspor deplasmanında kalitesini gösterdi.

Antalyaspor deplasmanında sonradan oyuna dahil olan Kosovalı futbolcu, takımının mağlubiyetine engel olamasa da attığı iki gol ve performansıyla ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi.

Bardhi'nin, Kopenhag ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında bu kez ilk 11'de olması bekleniyor.

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