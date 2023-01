Enis Bardhi: 'Son şampiyonu yenmek istiyorlar'

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.



Enis Bardhi, takımın başarılı olacağına inandığını belirterek, "Aslında tabii ki maç kaybettiğinizde normal olarak çok üzülüyorsunuz. Biz de bu üzüntüyü yaşıyoruz tüm takım arkadaşlarımızla beraber. Fenerbahçe maçına dönecek olursak, maçın ne kadar önemli olduğunu, taraftarlar için neler ifade ettiğini ve taraftarların bu maçı ne kadar kazanmak istediğinin bilincindeydik. Biz de çok iyi bir maç çıkararak o maçı kazandık. Sonrasında bizim için önemli olan devam edebilmekti ama maalesef Fatih Karagümrük maçını kaybettik. Kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz, kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Bazı cephelerde bazen kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor bunu savaş olarak nitelendirirsek. Futbol size yeni fırsatlar tanıyor. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirebilirsek eğer tekrar o mücadelenin içine girip çok başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.



Görev verildiği takdirde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyleyen Bardhi, "İki lig arasında bakacak olursak, oynadığımız takımları değerlendirecek olursak aslında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor büyük bir takım. Futbol oynamak isteyen, oyuncuların kalitesi yüksek bir takım, maçları domine etmek isteyen bir takım. İki lig arasında takım özeline baktığınızda çok fark göremiyorum. Benim daha çok tercih ettiğim pozisyon orta saha ancak benim en çok tercih ettiğim şey sahada olmak. Dolayısıyla sahada olabildiğim her anda, takıma katkı verebileceğim her anda ve hocamın beni görevlendirdiği herhangi bir noktada takımıma katkı verebilmekten dolayı mutlu olurum. Soracak olursanız tabii ki orta sahada oynamak isterim. Hocamın beni nerede oynatırsa da takıma faydalı olacaksam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" ifadelerine yer verdi.



"SON ŞAMPİYONU YENMEK İSTİYORLAR"



Bardhi, deplasman maçlarının geçen seneki maçlara göre zorluk derecesinin daha da yüksek olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geçen sezon ben burada değildim belki, o nedenle iki sezonu karşılaştırmak doğru olmayabilir. Takıma katılan yeni oyuncular oldu, takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla değişimler yaşandı. Bu tür sıkıntıların yaşanmasını da normal olarak görüyorum açıkçası. Örneğin ilk buraya geldiğimizde Avrupa'dan farklı bir ligden geliyorsunuz, burayı tam anlamıyla tanımıyorsunuz, burayı tanımak ve adaptasyonu tam sağlayabilmek adına belli bir süreye ihtiyacınız var özellikle ilk günlerde. Dolayısıyla bu değişim biraz sancılı olabiliyor bazı zamanlarda. Bu sene maça çıktığınızda artık son şampiyon olarak maça çıkıyorsunuz ve özellikle deplasman maçlarında rakipleriniz şampiyona karşı oynuyor, rakipleriniz elinden geleni vermeye kendini en iyi şekilde kendini göstermeye çalışıyorlar. O nedenle geçen seneki deplasman maçlarıyla bu seneki deplasman maçlarında farklılık olabileceğini düşünüyorum."





Makedon oyuncu, her zaman kendini geliştirmeye çalıştığının altını çizerek, "Futbolun çok değiştiğini söyleyebilirim. Futbolda bütün pozisyonlarda rekabet çok yüksek düzeyde. Oyuncuların kalitesi birbirine yakın kalitelerde, bizim takımımızda orta sahasında önemli bir rekabet var. Takım arkadaşlarımız adına önemli bir şekilde. Ben her idmana çıktığımda dünden daha iyi olmaya, kendi oyunumu geliştirmeye ve her zaman daha iyisini yapabilmeye çalışan bir oyuncuyum. Benim anım geldiğinde de sahaya çıkıp takıma faydalı olmaya çalışıyorum. İlk geldiğimde de şu anda da kendimi iyi hissediyorum. Gelir gelmez insanların takımı ne kadar sevdiğini ve sahip çıktığını gördüm. Ben de o an geldiğinde, beni bekleyen fırsat geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takıma faydalı olmaya çalışan bir oyuncuyum. Her zaman böyle oldum aslında" cümlelerine yer verdi.



ORTA SAHA REKABETİ



Orta sahada oynayabilme adına bir rekabet olduğunu belirten Bardhi, şu ifadelere yer verdi: "Orta sahada çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Siopis Birçok arkadaşımız, orta sahada oynayanlar çok kaliteli oyuncular. Onlar benim takım arkadaşlarım, mücadele ettiğim isimler değil. Tabii ki oynayabilmek adına bir rekabet var. Herkes kendisinin en iyisini yapmaya ve o sahada olabilmeye çalışıyor. Ama mücadele bizim kendimizle olan mücadelemiz. Çok kaliteli arkadaşlarımızın olduğunu söylemiştim. Ben de arkadaşlarımdan öğrenmeye çalışıyorum. Takımın genel kalitesi ne kadar yüksekse siz de bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Benim kafamdaki düşünce hep böyle. Bir önceki günden daha iyi olabilmek ve futbolun hiçbir zaman limitini olmadığı düşüncesi... Futbolda bir son yoktur. Her zaman daha iyi olabilirsiniz. Ben de dünden daha iyi bir futbolcu olmaya çalışıyorum."



"İDOLÜM MESSI"



Bardhi, Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasından ötürü mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İdolüm Messi. Messi'den dolayı da Arjantin'i destekliyordum Dünya Kupası'nda. Bence dünyanın en iyi oyuncusu o. Eksik olan tek şey onda Dünya Kupası'ydı. Herkesten daha fazla hak ediyordu. Onun kazanması dolayısıyla bende kendimi çok mutlu hissediyorum" görüşlerine yer verdi.



Birçok dili öğrenmeye çalıştığını söyleyen oyuncu, "5 dil biliyorum. Türkçe'yi de katarsak 6 olacak. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. İspanyolca, İngilizce, Makedonca gibi birçok dil biliyorum ve hepsini öğrenmeye çalışıyorum" dedi.



"EVİMDE HİSSEDİYORUM"



Bardhi, son olarak Trabzon'a gelmeden önce insanların 24 saat futbol ile yaşadıklarına inanmadığını ancak gördükten sonra herkesin futbol ile iç içe olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğim ilk anda bana şunu söylemişlerdi. Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor demişlerdi ama ben buna inanmamış bunu çok mümkün görmemiştim. Dışarı çıktığınızda, insanlarla konuştuğunuzda herkesin futbolu ne kadar iyi bildiğini herkesin futbolu ne kadar iyi yorumladığını ve bunun bir parçası olmak istediğini görebiliyorsunuz. Şehir zaten takımın aldığı sonuçlarla beraber yaşıyor. Şehirdeki insanın mutluluğu ya da mutsuzluğu takımın aldığı sonuçlara bağlı. Ben de aslında buradan çok uzakta yaşayan biri değilim evim de buraya yakın olduğu için kendimi buraya yakın hissediyorum. Bu nedenle adaptasyon sürecim kısa oldu."





