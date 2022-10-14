Enis Bardhi: 'Frikik için çok çalıştım ve golü attım!'

Trabzonspor'un Makedon yıldızı Enis Bardhi, Monaco'yu 4-0 yendikleri tarihi maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Aldıkları galibiyeti değerlendiren Bardhi, "Beni çok mutlu eden şey 3 puan almamız. Bireysel olarak baktığınızda, tabii ki gol atabilmek çok önemli ama daha önemli olan takımın 3 puan almasıydı." dedi.



Attığı frikik golünü atan Makedon yıldız, "Duran toplara çok çalıştım. Daha iyi olmak için mücadele verdiğim bir konu. Bugün maçtaki duran topta da, rakibin barajını gördüğümde zıplamaya hazırlanıyorlardı. Barajın arkasında da kimseyi görmeyince buradan bir şans çıkartabilirim diye düşündüm ve istediğim gibi oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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