Enis Bardhi: '11'e 11 farklı olurdu'

Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 1-1 biten karşılaşmanın ardından Enis Bardhi açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Enis Bardhi "Maça 11'e 11 başladığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında kırmızı kart gördük. Ama takımımız sonuna kadar mücadele edeceğini gösterdi." dedi.
Enis Bardhi ayrıca "Herkes mücadele etmeye çalıştı. Belki 1 puan aldık ama 11'e 11 devam etseydi kesinlikle farklı olurdu." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Enis Bardhi "Maça 11'e 11 başladığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında kırmızı kart gördük. Ama takımımız sonuna kadar mücadele edeceğini gösterdi." dedi.
Enis Bardhi ayrıca "Herkes mücadele etmeye çalıştı. Belki 1 puan aldık ama 11'e 11 devam etseydi kesinlikle farklı olurdu." ifadelerini kullandı.
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