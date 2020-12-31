Enis Arıkan O Ses Türkiye Yılbaşı şarkısı, Enis Arıkan kaç yaşında, Enis Arıkan boyu, (Evli mi?)

Oyuncu Enis Arıkan son günlerin en popüler isimlerinden birisi oldu. Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşı, Enis Arıkan boyu ve kilosu, Enis Arıkan nerede doğmuştur? Enir Arıkan nerelidir gibi detaylar ünlü televizyon yıldızının merak edilenleri olarak öne çıkıyor. Doğum tarihi Enis Arıkan, Enis Arıkan kaç yaşındadır, Enis Arıkan nerede doğmuştur? gibi detayları bulunan soruların cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz.

31 Aralık 2020 11:48
Enis Arıkan O Ses Türkiye Yılbaşı şarkısı, Enis Arıkan kaç yaşında, Enis Arıkan boyu, (Evli mi?)
Bir çok film, dizi, reklam filmi ve tiyatro oyununda oynayan Enis Arıkan aynı zamanda Televizyonda sunuculuk ve Televizyon programcılığı yapmaktadır. Tanınmış oyuncu ve televizyon figürlerinden Enis Arıkan kaç yaşındadır, Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan nerelidir, Enis Arıkan yaşı kaçtır? Enis Arıkan nerelidir? gibi bilgileri öğrenebilirsiniz.

Enis Arıkan'ın oynadığı bir çok film ve dizinin yanı sıra reklam filmleri ve televizyon programları da vardır. O Ses Türkiye Yılbaşı TV8'de ekranlarında şarkısını söyeleyen Enis Arıkan'ın bilgileri merak edilenleri bulunuyor.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.



1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.

Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.

ENİS ARIKAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

 
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)



ENİS ARIKAN SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Enis Arıkan'ın açıkladığı bir sevgilisi yoktur. Enis Arıkan evli midir? Sorusunun cevabı Enis Arıkan evli değildir olacaktır.

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