Enis Arıkan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Enis Arıkan ne iş yapıyor, dizileri!

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.

1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.



Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.



Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.

İşte başarılı oyuncunun oynadığı diziler ve filmler:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)





ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ



Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.



Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.





ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?



Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.



PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI



Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.





İŞTE ÜNLÜLER TAKIMI



Sercan-Burak Yılmaz



Yunus Emre-Bülent Serttaş



Aycan-Emre Belözoğlu



Elif-Murat Dalkılıç







Sercan-Burak YılmazYunus Emre-Bülent SerttaşAycan-Emre BelözoğluElif-Murat Dalkılıç





Barış- Cedi Osman



Nisa-Enis Arıkan



Cemal Can-Ezgi Mola



Berkan-Gupse Özay



Yasin-Hadise



Ardahan-Sarp Apak



Evrim-Yılmaz Morgül







İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMIBarış- Cedi OsmanNisa-Enis ArıkanCemal Can-Ezgi MolaBerkan-Gupse ÖzayYasin-HadiseArdahan-Sarp ApakEvrim-Yılmaz Morgül

Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.