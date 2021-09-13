Engin Verel: "Yönetim, Özil'i her maç sahada istiyor"

Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda farklı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Engin Verel: 'Yönetim, Özil'i her maç sahada istiyor'
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13 Eylül 2021 11:13
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk yarının yıldızı Mesut Özil'i ikinci yarıda alması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Akşam Gazetesi yazarlarından Engin Verel, sarı-lacivertli yönetimin Mesut Özil'in her maçta oynamasını istediğini iddia etti;

"Mesut Özil sevdası ne zaman bitecek bilmiyorum ama bir ara bitecek. Yönetim açıkça Mesut'un her maçta oynamasını istiyor. Ancak ben Pereira'nın aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Sahaya objektif şekilde baktığınızda bu tartışmada teknik heyetin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mesut sadece yürüyor"


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