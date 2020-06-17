Engin Verel: 'Fenerbahçe devremülk gibi yönetiliyor'

DEVREMÜLK GİBİ YÖNETİLİYOR



YILLADIR BİR KUPA BİLE YOK

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor'a 3-1 yenilerek sezonu kupasız kapatmasının ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımı sert bir dille eleştirdi.Akşam Gazetesi yazarlarından Engin Verel de sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un kulübü devremülk gibi yönettiğini ifade etti."Fenerbahçe için sezonun en önemli maçıydı. Zaten şampiyonluk umudu yoktu. Ancak Fenerbahçe, "Devremülk" anlayışıyla yıllardır bir sonuca ulaşamıyor. Sezona bir hocayla başlanıyor, başkası geliyor. Yetmiyor, bir başkası... Tahir Karapınar geliyor ama 8 haftalığına! Sonra onun yerine başkası... Dedim ya, F.Bahçe'nin ligde şampiyonluk umudu yoktu. Dün Türkiye Kupası defteri de resmen kapandı""Fenerbahçe, yıllardır hiçbir kupa alamıyor. Önümüzdeki sezon da benzer senaryolar yaşanacaksa sonuç değişmez. Camiada sabır yok. Bir karar veriliyor, bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bile idrak edemeden yine birileri gelip gidiyor. Son olarak teknik bir şeyler söyleyerek yazıyı kapatalım. Trabzon'da golleri kimin atması bekleniyor? Sörloth... Kim atıyor? Sörloth... Kimin durdurması bekleniyor? F.Bahçe savunması... Kim durduramıyor? F.Bahçe savunması..."