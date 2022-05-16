Engin Verel'den İsmail Kartal yorumu: "Şimdilik güle güle"

Spor yazarlarından Engin Verel, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Akşam'daki köşesinde İsmail Kartal'ı değerlendirdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Engin Verel'den İsmail Kartal yorumu: 'Şimdilik güle güle'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2022 09:36
Spor yazarlarından Engin Verel, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Akşam'daki köşesinde İsmail Kartal'ı yorumladı. Yazının tamamını Akşam gazetesinde bulabilirsiniz.

"GARANTİLEDİĞİ BİR KONUM VAR"

İsmail Kartal'ın belki de Kadıköy'e veda maçıydı. Yerine Jesus mu yoksa bir başkası mı gelir bilmem. Ancak bundan sonra İsmail Kartal'ın garantilediği bir konum var. O da "İhtiyaç anında aranacak ilk kişi" olmaktır. Önümüzdeki dönemde takım kötü gittiği anda ilk akla gelecek isim İsmail Kartal'dır. Onun yerine başka biri gelseydi, Fenerbahçe ligde bugünkü konumunu da elde edemezdi.

"ŞİMDİLİK GÜLE GÜLE"

Fenerbahçe'den çıkan İsmail Kartal ve Volkan Demirel'in başarısı beni mutlu etti. İsmail Kartal içinse şunları söylemek istiyorum: "Alkışlarımla, güle güle İsmail. Tabii şimdilik." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ