Spor yazarlarından Engin Verel, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Akşam'daki köşesinde İsmail Kartal'ı yorumladı. Yazının tamamını Akşam gazetesinde bulabilirsiniz.



"GARANTİLEDİĞİ BİR KONUM VAR"



İsmail Kartal'ın belki de Kadıköy'e veda maçıydı. Yerine Jesus mu yoksa bir başkası mı gelir bilmem. Ancak bundan sonra İsmail Kartal'ın garantilediği bir konum var. O da "İhtiyaç anında aranacak ilk kişi" olmaktır. Önümüzdeki dönemde takım kötü gittiği anda ilk akla gelecek isim İsmail Kartal'dır. Onun yerine başka biri gelseydi, Fenerbahçe ligde bugünkü konumunu da elde edemezdi.



"ŞİMDİLİK GÜLE GÜLE"



Fenerbahçe'den çıkan İsmail Kartal ve Volkan Demirel'in başarısı beni mutlu etti. İsmail Kartal içinse şunları söylemek istiyorum: "Alkışlarımla, güle güle İsmail. Tabii şimdilik."



