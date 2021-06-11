AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
00- 10 32
KALDI

Engin Verel: "70'leri hatırladım; 1-9-0 taktiği"

Engin Verel, A Milli Takımımızın İtalya'ya 3-0 yenildiği mücadeleyi değerlendirdi.

Engin Verel: '70'leri hatırladım; 1-9-0 taktiği'
Akşam gazetesi yazarı Engin Verel, A Milli Takımımızın İtalya'ya 3-0 yenildiği mücadeleyi değerlendirdi. Verel'in yazısının tamamını 12 Haziran 2021 tarihli Akşam gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.

İşte Verel'in satırları:

"Büyük ümitlerle Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'ya karşı sahaya çıktık. Rakibimiz bu maçtan önce oynadığı 27 maçta mağlup olmamış, 12 maçta da sadece 1 gol yemişti. Tabii ki böyle bir takıma karşı açık futbol oynamak, hele hele Roma'da kendi adına Roma'yı yakmak olurdu. Maçın kadrosuna baktığımızda Şenol Güneş kafamızdaki ilk 11'le sahaya çıkmıştı. Ama belki Yusuf'la Cengiz Ünder seçimini ben olsam Cengiz'den yana kullanırdım.

Ancak konu şunun veya bunun oynaması değildi. İlk 45 dakika Şenol Güneş hoca maalesef beni Milli Takım'da oynadığım 1975'li yıllara götürdü. O yıllarda pek fazla yabancı oyuncu, futbolumuza giriş yapmamıştı. Ve Milli Takımımız, çoğunlukla 4 büyüklerden oluşan bir kadroyla çıkar, genellikle de dün akşam ilk yarıdaki taktik anlayışla 1-9-0 oynardı! Seyrettikçe gençlik yıllarımı anımsadım. Ama inanın bu kadar da ezilmiyorduk.

Dün akşam gol yemesek de bilhassa ilk yarıdaki futboldan utandık. İkinci yarıda 3 gol yememize rağmen daha kişilikli oynadık. Ama siz şunu diyebilirsiniz, "Kişiliksiz futbolla 1 puan mı, kişilikli futbolla 0 puan mı?" Onu bana değil ama maç öncesi "Favori değiliz ama iyi futbol oynayacağız" diyen Şenol Güneş'e sormanız lazım."

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
Engin Verel: "70'leri hatırladım; 1-9-0 taktiği"
Şansal Büyüka: "Figüran gibi kaldık"
EURO 2020'de günün programı
Belçika - Rusya maçı canlı olarak Tuttur'da
Spor yazarlarından İtalya - Türkiye maçı yorumları
Danimarka - Finlandiya maçı canlı olarak Tuttur'da
Galler - İsviçre maçı canlı olarak Tuttur'da
Uğurcan Çakır: "Üzülecek bir şey yok, başımız dik"
Spinazzola: "Hocam pres yapmamı söyledi"
Ciro Immobile: "Türkiye güçlü bir ülke"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play