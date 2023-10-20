Engin Fırat, Avrupa'ya dönüş yolunda

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Rusya ile oynanan hazırlık maçının ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Rusya ekipleri CSKA Moskova ve Rubin Kazan'ın yanı sıra Azerbaycan ve Kosova milli takımları Engin Fırat ile ilgileniyor.

Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Rusya ile son dakika yediği golle 2-2 berabere kaldı. Rusya Teknik Direktörü Valeri Karpin, maç sonrası yaptığı açıklamada, Kenyalı oyuncuların Kamerun'un kadrosundaki oyuncular gibi önemli liglerde oynamadığını ama çok daha sistemli ve iyi çalışmış bir takım olduklarını söyleyerek, Türk çalıştırıcı Engin Fırat için övgü dolu ifadeler kullandı.

Eylül ayında son Asya şampiyonu Katar'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden ve ekim ayında Rusya'yla son dakika yenilen golle 2-2 berabere kalarak Kenya'ya önemli başarılar kazandıran Engin Fırat, Katar ve Suudi Arabistan takımlarından sonra Avrupa takımlarının da ilgisini çekti. Rusya Süper Ligi'nden CSKA Moskova ve Rubin Kazan, Rusya maçının hemen ardından Türk teknik direktörün menajeriyle irtibata geçerken, geçtiğimiz aylarda görüşmelerin gerçekleştirildiği Azerbaycan ve Kosova milli takımlarının da temaslarının sıklaştığı örenildi.

Yabancı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Engin Fırat'ın Kenya tarafından verilen sözlerin tutulmamasından dolayı rahatsız olduğu ve kasım ayında Gabon ve Seyşeller ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri maçları öncesinde yeni durağını seçeceği belirtildi.