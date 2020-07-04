Engin Baytar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı yorumu

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da terleten Engin Baytar, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.Engin Baytar, "Trabzonspor şampiyonlukta daha avantajlı. Galatasaray yarışı sonuna kadar bırakmayacaktır." dedi.Bu maçın iki taraf için de kritik olduğunu söyleyen Engin Baytar, "Galatasaray da bildiğimiz gibi uzak da olsa şampiyonluk hesapları yapacaktır. Ben ümit ediyorum ki güzel bir derbi olsun, iyi futbol olsun. Hak eden kazansın diyorum. Birisi yensin diyemem. Trabzon daha yakın olduğu için olacaksa Trabzon şampiyon olsun, Galatasaray'ın da şansı artacaksa o olsun ama sonuçta bir takım olacak, neticede güzel bir derbi olmasını istiyorum" sözlerini kullandı