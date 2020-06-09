Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osmana gelecek mi?

Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin Kuruluş Osman'da yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu.Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum.Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak..Diriliş Ertuğrul adlı dizi projesiyle beraber yakından bildiğimiz ve dünya çapında hatrı sayılır derecede başarılar elde eden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında bulunduğu, Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın ise yönetmenliğinde yer aldığı Bozdağ Film imzasıyla ekrana taşınan Kuruluş Osman 25.bölümü 10 Haziran Çarşamba tarihinde saat 20:00'da hafızalarda derin bir iz bırakacak sahneleriyle televizyon ekranlarında seyircisini ağırlayacak.