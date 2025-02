Engelli tekvandocu Samet'in hedefi altın madalya

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.



Üçüncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Rafet Samet Adıyaman, lisede arkadaşının yönlendirmesiyle 2017'de tekvandoya başladı.



Konya'da 2023 ve 2024'te düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ikincilik elde eden milli sporcu, Antalya'da 8-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.



Rafet Samet Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarının yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.



Günde çift antrenman yaptıklarını belirten milli sporcu, "Haftanın 6 günü çift ve günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Antrenman ve okulu aynı anda yapmak yorucu oluyor ama sporu seviyorum, bırakmak istemiyorum ve azimle devam ediyorum. Buraya çalışarak geldik ve şu an çok iyi bir durumda devam ediyorum. Kolumun olmaması bir engel değil, müsabakaları geçerek şampiyon olup bu engelleri aşacağım." ifadelerini kullandı.



- Hayali olimpiyatlarda madalya kazanmak



Antrenörüyle iyi bir iletişim içinde olduğunu anlatan Rafet Samet Adıyaman,"Her sporcu gibi İbrahim hocayla aramız çok iyi, her desteği sağlayarak antrenmanların ve maçların çok verimli geçmesini sağlıyor. Antrenmanlarda öğrenci antrenör gibiyiz ama dışarıda da çok iyi bir ilişkimiz var. Sürekli birbirimize gider geliriz, maçlar hakkında konuşuruz." diye konuştu.



Türk milletine gurur yaşatmak istediğini dile getiren milli sporcu, "Hedefim 2028 olimpiyatlarından madalya getirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.



- "Antrenmanlarda çok hırslı"



Antrenör İbrahim Yiğit de Rafet Samet Adıyaman'ın azimli bir sporcu olduğunu belirtti.



Lise yıllarında Samet'i keşfettiğini anlatan Yiğit, "Samet lise yıllarından beri spor yapıyor, antrenmanlarda çok hırslı ve güçlü. Samet, İstiklal Marşı'nı dinletip, bayrağımızı göklere çektirecektir." ifadelerini kullandı.



Samet'le antrenmanlarda keyifli vakit geçirdiklerini belirten Yiğit, başarının anahtarının işini sevmek olduğunu sözlerine ekledi.