Engelli taraftardan örnek hareket

Karşıyaka'nın bedensel engelli taraftarı Emrah Güneri Ufuk Sarıca'nın tüm takıma imzalatarak bizzat hediye ettiği formayı depremzedeler için satışa çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Engelli taraftardan örnek hareket
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14 Şubat 2023 14:56
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketleri sonrası tüm Türkiye'nin afete uğrayan 10 ilimize yardım seferberliği devam ederken, İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın bedensel engelli taraftarı Emrah Güneri örnek bir davranış sergiledi.

Doğuştan tekerlekli sandalyeye bağlı olan Güneri, kendisi için çok özel anlam ifade eden Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'nın tüm takıma imzalatarak bizzat hediye ettiği formayı depremzedeler için satışa çıkardı.

Sosyal medyada açık artırma usulü satılacak formadan elde edilecek gelir, Ahbap Derneği hesabına yatırılım dekontu da paylaşılacak.
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