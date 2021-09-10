Engelli sporcu başarılarıyla akranlarına rol model oluyor

Kırşehir'de doğuştan engelli 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Kaya, bireysel ve takım halinde kazandığı şampiyonluklarla sosyal hayata katılmaya çekinen engelli akranlarına örnek oluyor.



Ailesinin desteğiyle ilkokul, ortaokul, lise eğitimini başarıyla tamamlayan ve Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Kaya, 16 yaşında başladığı yüzme sporunda kendini geliştirdi.



Yaklaşık 2 senelik çalışma ile 2019 yılında Antalya'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 100 metre kelebek ve 100 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Kaya, 100 metre serbest, 200 metre karışık ve 50 metre serbest kategorilerinde ise ikinci oldu.



Kaya, katıldığı bölgesel ve Türkiye genelindeki birçok yüzme şampiyonasında da dereceler elde ederek madalya kazandı.



Farklı spor dallarına ilgi duyan Kaya, Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan, aralarında gaziler ve engelli memurların da bulunduğu Kaman Kızıközü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı'nda mücadele etmeye başladı. Takım, 4 ay gibi kısa sürede yapılan yoğun çalışma temposunun ardından temmuz ayındaki müsabakalar sonucu Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne çıktı.



Örnek başarılarıyla Şirin Kırşehir Engelliler Derneğinin spor faaliyetleri sorumluluğuna getirilen Kaya, kentteki engellilerin spor yapması ve yeteneklerini geliştirmesi için de çalışıyor.



Başarılı sporcu Mustafa Kaya, AA muhabirine, doğuştan engelli olmasına rağmen başta babası olmak üzere ailesinin katkısı ve desteğiyle hayata tutunduğunu söyledi.



Sağ bacağının diz üstünden protez olduğunu ve spor yapmayı çok sevdiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:



"Yüzme ve oturarak voleybolda lisanslı spor yapıyorum. Tekerlekli sandalye basketbol, tekerlekli sandalye atletizm ve ampute futbol, başarılı olabileceğim spor branşları arasında yer alıyor. 2019 yılında yüzmede Türkiye şampiyonu oldum. Oturarak voleybolda da takımımızla başarı elde ederek Süper Lig'e yükseldik. Hocamız Sultan Işık'ın fedakarlığı sayesinde ben de ligin en iyi smaçörü unvanını aldım. Bu başarılarımı diğer branşlarda da sürdürmek istiyorum."



Diğer engelli gençlere rol model oldu



Başarılarıyla engellilere örnek olmasından mutluluk duyduğunu anlatan Kaya, "Yüzme ve oturarak voleybolda elde ettiğim başarılar birçok engelli kardeşime de örnek oldu. Spora başlamalarına vesile oldu. Bu yönden kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.



Dernekteki göreviyle de engellileri spora yönlendirmeye çalıştığına işaret eden Kaya, "Engelli kardeşlerimizin spora bakış açısında olumlu değişiklilere yol açmak beni çok mutlu ediyor. Onlara yol gösterici olmak, bir şeyleri başarabileceklerine olan inançlarını taze tutmak beni spora daha çok bağlıyor. Onlara rol model olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.



