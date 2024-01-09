Engelli plak atış sporcuları uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor

Sakarya'da 10 yıl önce kurulan kulübün paratrapta (bedensel engelliler plak atışları) milli takıma kazandırdığı 3 sporcu, katılacakları ilk yurt dışı organizasyonunda ay yıldızlı formayı başarıyla temsil etmek istiyor.



Sakarya'da 2000 yılında yüksekten düşme sonucu tekerlekli sandalyede hayatına devam eden Selim Özen'in girişimleriyle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2014'te paratrap branşına yönelik Yenihayat Spor Kulübü kuruldu.



Bedensel engellileri bu spora teşvik eden Özen ve arkadaşları, bu branşta geride kalmamak, diğer ülkelerle eş zamanlı gelişim sağlamak ve Türkiye'de tanınmasını sağlamak için mücadele etti.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Arifiye Atış Poligonu'nda 22-24 Kasım 2023'te gerçekleşen Paratrap Türkiye Şampiyonası'nda kulüpten PT1 (tekerlekli sandalye) kategorisinde Yusuf Kambur birinci, Erhan Bakan ikinci ve PT2 (ayakta atış) kategorisinde Hüseyin Sandal da birinci olarak milli takım barajını aşmayı başardı.



Ay yıldızlı formayı giymeye hak kazanan sporcular, bu yıl mart ve nisan aylarında Hindistan ve İspanya'da düzenlenecek dünya kupası ve dünya şampiyonasında başarı parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.



- Kulüp Başkanı Özen: "Çabalarımızla bu noktaya geldik"



Yenihayat Spor Kulübü Başkanı Selim Özen, engelli ve engelli olmayan arkadaşlarıyla kurdukları spor kulübünde paratrap ve masa tenisi branşlarında faaliyetler yürüttüklerini anlattı.



Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya adına yarışan 6 sporcudan 3'ünün barajı aşarak milli kadroya dahil olduklarını aktaran Özen, "İnşallah bu yıl mart ve nisan ayında gerçekleşecek dünya kupası ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etme onuruna layık olacaklar." dedi.



Özen, engelli ve sağlıklı bireylerin birlikte yapabildiği spor dalı paratrapa ilginin yüksek olduğuna işaret ederek, "Bu spor dalını geliştirerek ülke çapına yaymaya çalışıyoruz. Bu dalı üst noktaya taşıma doğrultusunda uluslararası organizasyon gerçekleştirme hedefimiz var. Çabalarımızla bu noktaya geldik." diye konuştu.



Arifiye ilçesindeki atış poligonunun Türkiye'de en nizami tesislerden biri olduğunu vurgulayan Özen, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilmesi için tesisin üç yollu poligon hale getirilmesi gerektiğini ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.



Özen, kullandıkları yerli üretim silah ve fişeklerle uluslararası platformlarda yer almak ve bu alanda var olduklarını göstermeyi istediklerini sözlerine ekledi.



- Sporcu Kambur: "10 yıl önce fidan diktik, bugün meyvesini verdi"



Milli takıma seçilen 41 yaşındaki Yusuf Kambur, 1988'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurilik felçli olarak hayatına devam ettiğini söyledi.



Selim Özen vasıtasıyla sporla buluştuğuna değinen Kambur, 2014'te tanıştığı branş için Türkiye'nin en güzel poligonunu çeşitli desteklerle engelliler içinde uygun hale getirdiklerini aktardı.



Kambur, paratrap sporunu yapmak için maddi imkanlarını zorladıklarını ve mücadeleye sürdürdüklerini değinerek, şöyle devam etti:



"Gururluyuz. Hobi olarak, avcılık merakımızla geldik aslında. Engelli bireyler olarak hayattan hiçbir zaman kopmadık. İmkanlarımızı değerlendiriyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem dünyada ülkemizi temsil etmek adına mücadelemize devam edeceğiz. Ay yıldızlı formayı terletebilirsek, bir katkımız olursa ne mutlu bize."



İlk başladıklarında milli takımın akıllarının ucundan bile geçmediğini ancak çok ciddi emek sarf ettiklerini vurgulayan Kambur, "Keşke spora daha erken yaşlarda başlasaydık. Biz 10 yıl önce fidan diktik, bugün meyvesini verdi." dedi.



Kambur, yerli yapım tüfeklerini, 10 katı maliyetine satılan Avrupalı muadilleriyle yarıştırmanın ve milli formayı terletmenin kendileri için çok güzel bir duygu olacağını dile getirdi.



- Sporcu Bakan: "Tek hedefim bayrağı yurt dışında göndere çektirmek"



Milli formayı giyecek 41 yaşındaki Erhan Bakan da kılcal damarlarındaki tıkanıklıktan dolayı buerger (damar dolaşım bozukluğu) hastalığına yakalandıktan sonra bacaklarının sakat kaldığını anlattı.



Özen sayesinde tanıştığı sporu 2 yıldır yaptığını söyleyen Bakan, milli sporcu olmayı çok istediğini, şimdi de Hindistan'da Türk bayrağını göndere çektirmeyi arzu ettiğini kaydetti.



Bakan, paratrapa hobi olarak başladıklarına dikkati çekerek, "Biz de yaparız dedik. Engelliyiz ama normal bireyden farkımız yok. Onlar nasıl atış yapabiliyorsa biz de yapıyoruz, onlarla yarışabiliyoruz. Tek hedefim, göğsümdeki ay yıldızlı bayrağı yurt dışında göndere çektirmek." ifadesini kullandı.





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