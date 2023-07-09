Engelli milli golfçü Mehmet Kazan'dan iki şampiyonluk birden!

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Almanya'da düzenlediği 6. Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, gross kategorisinde ve net kategorisinde birincilik kupalarının sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Engelli milli golfçü Mehmet Kazan'dan iki şampiyonluk birden!
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09 Temmuz 2023 18:16
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 18:17
Engelli milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da 2 birincilik kupası kazandı.

 Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Verden Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin de arasında bulunduğu 4 ülkeden 6'sı kadın toplam 89 sporcu yer aldı.

Şampiyonada Türkiye'yi Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Mehmet Kazan, gross kategorisinde toplamda 146 (+2), net kategorisinde ise toplamda 146 skor elde ederek birincilik kupalarını kaldırdı.

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