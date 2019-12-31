Samsun'da yaşayan doğuştan bedensel engelli Fulya ve Emre Vural kardeşlerin sergiledikleri yaşam mücadelesi ile spor tutkuları, örnek oluyor.SMA (bir tür kas hastalığı) hastalığı nedeniyle yaşama tekerlekli sandalye ile tutunan Fulya ve Emre Vural kardeşler, engellerine rağmen gösterdikleri inanç ve azimle büyük bir mücadele örneği sergiliyor.Ebeveynlerinin desteğiyle lisans eğitimini tamamlayan kardeşlerden Fulya Vural Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi, Emre Vural ise aynı üniversitenin medya ve iletişim bölümünden mezun oldu.Boccia sporu ile tanıştıktan sonra 5 yıl önce aileleriyle yaşadıkları Bafra'dan Atakum ilçesine taşınan kardeşler, antrenman için hafta içi her gün Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gidiyor.Boccia sporunda Fulya'nın asistanlığını annesi Nihal, Emre'nin asistanlığını ise babası ve tekvando siyah kuşak sahibi Ali Vural yapıyor.Emre Vural, AA muhabirine, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde spor ve engellilik üzerine söyleşi verdiği sırada bir kişinin kendisini Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'ne davet ettiğini, boccia ile orada tanıştığını söyledi.Önce bunun çok zor bir spor olduğunu, yapamayacağını düşündüğünü belirten Vural, "Fakat 5 yıldır boccia sporu yapıyorum. 1,5 yıl önce de milli takıma seçildim. Azerbaycan'da düzenlenen özel bir turnuvada gümüş madalya kazandım. Umarım milli takımda kalıcı olurum." dedi.Boccia sporunu ablası ile birlikte yaptıklarını dile getiren Vural, şöyle devam etti: "Bugüne kadar resmi bir maçta karşılaşmadık. Karşılaştığımızda nasıl bir duyguyla maça çıkacağımı ben de bilemiyorum ama şöyle bir durum var. Daha önce Türkiye şampiyonalarında eve gelecek madalya önemliydi benim için ama şimdi o madalyanın hangi odaya gireceği de önemli. Sahaya çıktıktan sonra babamın kızı da olsa benim için fark etmiyor."Emre Vural, boccia ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini vurgulayarak, bunlardan en önemlisinin sahaya çıktığında kendisini yüzde 100 özgür hissetmesi olduğuna işaret etti.Vural, "Ben, rakip ve toplar. Her şeyi ben yapıyorum, bütün komuta bende ve önümde hiçbir engel yok. Tabii sporun diğer yönü sosyalleşmek. Bugüne kadar 6 şampiyonaya gittik, birçok kişi tanıdık." ifadelerini kullandı.Fulya Vural da boccia ile kardeşi sayesinde tanıştığını söyledi. Katıldığı turnuvalarda Türkiye ikinciliği ile üçüncülüğü kazandığını belirten Vural, uluslararası şampiyonalarda dereceye girmeyi hedeflediklerini anlattı.Sporla tanıştığında biraz çekimser olduğunu dile getiren Vural, "Çünkü buraya gelene kadar hiç engelli arkadaşım olmamıştı. Öyle ortamlara giremiyor, kendimi duygusal yönden kötü hissediyordum." diye konuştu. Vural kardeşlerin antrenörlüğünü yapan Gamze Ekinci ise iki sporcunun da oldukça azimli olduğunu, kendilerinden bocciada büyük başarılar beklediklerini kaydetti.