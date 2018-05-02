'Engelli dostu stat', Türkiye kupası finaline hazır

İLGİLİ VİDEO

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon lira bütçe ile yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli stadın inşası için yürütülen çalışmalar sona erdi.9 Mayıs Çarşamba günü oynanacak kupa finaline ev sahipliği yapacak stadyumda son hazırlıklar ise sürüyor.158 bin metrekare alanda UEFA ve FIFA standartlarında hizmet verecek tesisin belediye ekiplerince çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor ve bağlantı yolları asfaltlanıyor.TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından Türkiye'nin dört bir tarafında Türk sporuna hizmet edecek UEFA standartlarında, "akıllı ve ekolojik" stadyumlar inşa edildiğini söyledi.İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'da da stadyum yaptıklarını, Adana, Hatay, Batman, İzmir (Karşıyaka ile Göztepe) ve Giresun'daki stadyumların ise inşasının sürdüğüne işaret eden Turan, "TOKİ tarafından inşa edilen statlarda Avrupa'daki birçok statta olmayan özellikler yer alıyor." dedi.Yapımı tamamlanan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı'nın UEFA kriterlerinde yapıldığını vurgulayan Turan, "Cumhuriyet tarihinde yapılmış stat yatırımından daha fazlası son 3-4 yıl içinde gerçekleştiriliyor. Bundan büyük sevinç duyuyorum. Çünkü önümüzdeki kuşak, 20-30 yıl boyunca bu işle bir daha uğraşmayacak. Statlar önümüzdeki 20-30 yıl, belki 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde." ifadelerini kullandı.Turan, kendileri için ayrılan yerlere araçlarını park edecek engellilerin, 21 asansörü kullanarak istedikleri katta karşılaşmaları izleyebileceğini aktardı.Diyarbakır Stadı'nın kentin ve ülkenin futboluna uzun yıllar hizmet edeceğine dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:"158 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz statta 666 kişilik protokol tribünü, bin 74 kişilik VIP tribünü, 639 kişilik basın tribünü ve engelliler için 253 koltuk yer alıyor. Stadyumumuzda ayrıca 306'sı engelli aracı olmak üzere 2 bin 340 araç kapasiteli park yeri bulunacak. Stadımızı 9 Mayıs'taki final maçıyla hizmete açacağız."Diyarbakır'da 16 bin 847 konutun inşasına başladıklarını ve bu konutların 14 bin 123'ünü tamamlayarak vatandaşa teslim ettiklerini aktaran Turan, "Diyarbakır'da ayrıca, 2 aile sağlığı merkezi, 9 cami, 7 hastane, 5 kamu hizmet binası, 26 okul, 3 sağlık ocağı, 4 spor salonu ve 17 ticaret merkezi uygulaması başlattık. Kadim şehrimiz Diyarbakır'da 2 milyar 764 milyon liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu ise, stada 4 bulvarın bağlantısını sağladıklarını dile getirerek, "Stat çevresinde yaptığımız 7 kilometrelik yolu asfaltlıyoruz. Ayrıca kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışması yapıyoruz. Final maçına gelecek misafirlerimizin konforlu şekilde stada ulaşması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.