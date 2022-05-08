Engelli atıcıların hedefi madalya sayısını artırmak

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 9 sporcuyla katılıp bir gümüş madalya kazanan engelli milli atıcılar, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda hem kürsüye çıkacak sporcu sayısını hem de altın madalya sayısını artırmayı hedefliyor.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Branşı Milli Takım Antrenörü Kadri Akgün, AA muhabirine, Tokyo'da 9 sporcuyla mücadele edip 6 finale çıktıklarını ve bir gümüş madalya kazandıklarını hatırlattı.



Para atıcılıkta söz sahibi olduklarını, önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Akgün, bu çıtayı yükseltmek için yoğun çalıştıklarını anlattı.



Akgün, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda güzel bir performans çizdiklerini belirterek, "Tokyo'da 6 final yaşadık ve bir gümüş madalya ile döndük. Hedeflerimiz büyük. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Kota kovalıyoruz. 2024'ün ilk kota müsabakaları da başlıyor. Bu kapsamda haziran başında Fransa'da yapılacak Dünya Kupası'ndan kotayla dönmeyi amaçlıyoruz, iddialıyız." diye konuştu.



Kadri Akgün, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için işi sıkı tuttuklarını ve her sporcunun disiplinli şekilde çalıştığını, buradan önemli başarılarla dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.



"Tüm sporcularımızın madalya şansı var"



Branşlarındaki müsabaka sayısının artmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Akgün, şunları kaydetti:



"Önceden çok az müsabaka yapıyorduk. Şu an durum iyiye gidiyor. Müsabaka sayısı arttıkça daha iyi olacak. Gidişat ve puanlar öyle gözüküyor. Müsabaka sayısının artması 2024 Paralimpik Oyunları'na olumlu tesir edecek. Biz önceki paralimpik oyunlarında 6 final, bir gümüş madalya çıkardık. Çalışmalarımızla madalyamızı hem altın yapmak hem de çoğaltmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Az bir süre kaldı. Bizim gibi rakiplerimiz de hazırlanıyor. Biz bu süreyi boşa harcamak istemiyoruz, en iyi şekilde hazırlanıp rakiplerimizin karşısına çıkmak istiyoruz. Madalya almak kolay değil. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Sporcularımızın hepsine güveniyoruz. Zaten inançsız bir iş olmaz. Katılacak tüm sporcularımızın madalya şansı var."





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