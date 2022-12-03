Engellerini aşıp yüzmede 8 yılda 50 madalya kazandı

Tekirdağ'da yaklaşık 10 yıl önce yüzme branşıyla tanışan mental engelli Özgür Yıldız, kısa sürede kendisini geliştirip, ulusal yarışlarda çok sayıda başarı elde etti.



Özgür Yıldız, 21 yaşında yüzmeye karar vererek İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa katılırken, yaklaşık 2 yıl antrenör Anıl Bulut ile çalışarak kendisini geliştirdi. 31 yaşındaki sporcu, daha sonra katıldığı il genelindeki yarışmalarda ve Türkiye şampiyonalarında 8 yılda 50 madalya kazandı.



Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Yıldız, gelecek yıl düzenlenecek şampiyonalarda dereceye girerek Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı'na girebilmeyi amaçlıyor.



- "Yüzmek bana mutlu ve huzurlu hissettiriyor"



Özgür Yıldız, AA muhabirine, yüzmeyi çok sevdiğini ve daha fazla madalya kazanmak için çalıştığını söyledi.



Yaklaşık 10 yıl önce başladığı yüzmeyi hiç bırakmadığını ifade eden Yıldız, "Yüzmeye başladıktan sonra, Anıl Hoca'mla çalışmaya devam ettim. Bana eğitim veriyor. Yarışmalara katılmak için farklı şehirlere gittik. Katıldığım yarışlarda madalyalar kazandım. Şimdi 50 madalyam oldu. 2023 yılınd





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