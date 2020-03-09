- "Diplomat olmak istiyorum"

Doğuştan kas erimesi hastalığı nedeniyle bedensel engelli olan milli satranççı Handenur Şahin, karşılaştığı engelleri satranç sevgisiyle aşabildiğini söyledi.İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Handenur, 2018 yılında Türkiye Kadınlar Satranç Turnuvası'nda elde ettiği üçüncülük başarısına yenilerini ekleyerek satrançta büyük usta unvanına sahip olmayı hedefliyor.Satrancın, hayatına önemli bir katkısı olduğunu belirten Handenur AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkokul öğretmenim vesilesiyle 10 yaşında satranca başladım. Ondan sonra il şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları kazandım. Satrancı hiç bırakmadım, devam etmemin en büyük nedeni satranca olan sevgim. Engelleri satranç sevgisiyle aşabiliyorum." ifadelerini kullandı.Milli sporcu düzeyinde spor yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Handenur, "Satranç insana bir karakter katması yanında disiplinli olmayı da öğretiyor. Öngörü kazandırdığı için, satrancın zorlukları aşmamda etkisi çok büyük. Önünüze çıkan muhtemel engelleri önceden görüp çözdüğünüz zaman yaptığınızla satranç oynarken yaptığınız aynı şey aslında." şeklinde görüş belirtti.Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi son sınıf öğrencisi olan milli sporcu Handenur, hem okulu hem de satranç branşını birlikte yürüttüğünü aktararak, "Okuduğum okul ve bölümüm üst düzey bir okul. Satrancı da aynı şekilde yürütmek kolay değil, disiplin ve özveri gerektiriyor. Spor herkese bir şeyler kazandırır ama satranç sayesinde profesyonel düşünme becerisi, plan yapabilme, zamanı doğru kullanabilme de derslerime çok katkı sağladı." şeklinde konuştu.Hastalığının ilerlememesinde satrancın çok etkisi olduğunu anlatan Handenur, sözlerine şöyle devam etti:"Aslında yaş geçtikçe daha da ilerleyen bir hastalık ama yakın zaman önce doktora gittiğimde 'daha ilerlemez' dedi ki bu çok büyük bir şey. Hayata aktif katılımın bu hastalığın ilerlememesinde çok büyük bir önemi var. Evde oturup, anneden babadan her şeyi beklemeden, hazıra alışmadan, kendi işlerinizi mümkün olduğunca kendi kendine yapmanız çok önemli. Ayrıca ailem her anlamda en büyük destekçim."Handenur, üniversiteden mezun olduktan sonra diplomat olmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:"Bir engelli kadın sporcu olarak geldiğim yerden çok gurur duyuyorum. Daha iyi de olacağıma inanıyorum. Bundan sonraki hedefim, önce büyük usta unvanına sahip olmak sonrasında da engelli sporcular yetiştirmek, bu çocukluk hayalimdi. Onun dışında da kariyer olarak hedefim, Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak çalışmak. Herkesin, özellikle de kız çocuklarının hayallerinin peşinden koşmasını, bir spor branşı edinmesini ve devam ettirmesini tavsiye ederim."