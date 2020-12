Engelleri bileğinin gücüyle deviriyor

Doğuştan engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren 15 yaşındaki Ümit Can Kaya, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığı bilek güreşinden sonra hayatında yeni bir kapı açtı.



Spina bifida hastalığı nedeniyle omuriliğinde oluşan hasarın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum hayat süren 8. sınıf öğrencisi Ümit Can, yaklaşık iki yıl önce bilek güreşi yapmaya başladı.



Ardından şampiyonalara katılmaya başlayan Ümit Can Kaya, sağ ve sol kolda gösterdiği performansla şimdiye kadar 5 altın madalya kazanmayı başardı.



Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği müsabakalarında iki altın madalya birden kazanan Ümit Can Kaya, 14-22 Mayıs tarihlerinde Atina'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



Yaşadığı engelleri bilek güreşi sayesinde tek tek deviren Ümit Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşadığını belirterek, bilek güreşiyle kısa bir süre önce tanıştığını dile getirdi.



İki yıl içerisinde bilek güreşinde antrenörlerinin sayesinde çok ciddi yol aldığını ifade eden Ümit Can Kaya, şimdiye kadar katıldığı organizasyonlarda altın madalya kazanmayı başardığını kaydetti.



Tekerlekli sandalye kullandığı için kol kaslarının çok güçlü olduğunu ve bundan dolayı da rakiplerini rahatça yenebildiğini aktaran Ümit Can, bilek güreşiyle tanıştıktan sonra hayatının da değişmeye başladığını anlattı.



İki yıl içerisinde farklı organizasyonlara katıldığını söyleyen Ümit Can Kaya, "Bu organizasyonlardan da istediğim sonuçları almayı başardım. Hedefim milli sporcu olmak. Benim gibi olan arkadaşlarıma da bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Spor yapmak gerçekten çok güzelmiş. Ben bu sporu yaparken engelli olduğumu unutuyorum." dedi.



"Ben engelleri bileğimin gücüyle aştım, çok mutluyum" diyen Ümit Can, "İnandıktan sonra başarılmayacak hiçbir şey yok. Çalışmalarım son hızıyla devam ediyor, inşallah Avrupa ve dünya şampiyonu da olacağım. Bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.



- Terzioğlu: "İnşallah Ümit'i Avrupa ve dünya şampiyonalarında görürüz"



Antrenör Ertan Terzioğlu ise "Ümit Can'ın kollarının çok güçlü olduğunu gören öğretmen ve arkadaşları kendisine bilek güreşi yapmayı önermişler. Bunun üzerine bilek güreşi yapmayan başlayan Ümit Can, çeşitli aşamalardan geçtiği kuvvet antrenmanlarının ardından bu seviyeye kadar gelmeyi başardı." şeklinde konuştu.



Okulda bahçeye bile çıkmaya çekinen Ümit Can'ın hayatının bilek güreşiyle adeta değiştiğini kaydeden Terzioğlu, sporcularından gelecek adına çok umutlu olduklarının altını çizdi.



Ümit Can'ın çok azimli bir sporcu olduğunu ifade eden Terzioğlu, "Kendisine ailesi de çok büyük destek oluyor. Bizler zaten her zaman yanındayız. Hepimiz Ümit'in bir yerlere gelmesi için elinden geleni yapıyor. Zaten kendisine çok güvenen bir sporcumuz. İnşallah Ümit'i Avrupa ve dünya şampiyonalarında görürüz." açıklamasında bulundu.