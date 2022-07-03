Gaziler Engelli Spor Kulübü 10 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenen üç güreş müsabakasında 3 altın, 3 gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.



YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞARILI OLDULAR



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre (EGM), Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde emekli gaziler tarafından kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü, 10 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda yağlı güreşlerde başarılara imza attı.



KAÇ MADALYA KAZANDILAR?



Kulüp sporcuları 27. Kocaeli Gebze Yağlı Güreşlerinde Büyük Orta Boyunda bir altın madalya, 7. Balıkesir Burhaniye Yağlı Güreşlerinde Küçük Orta Büyük Boyunda bir gümüş madalya elde etti. 661. Domaniç Yağlı Güreşlerinde ise 2 sporcu altın, 2 sporcu gümüş, 2 sporcu da bronz madalya kazandı.





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