Engelleri aşarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran 9 kadın

OLİMPİYAT MADALYALI BİR DOKTOR

SULARIN "ALTIN" KIZI

OLAĞANÜSTÜ BİR GÜÇ: NAZMİYE MURATLI

TÜRK TENİSİNDE TARİH YAZAN KADIN

OKÇULUK İLE HAYATA TUTUNDU

TEKVANDODA DÜNYA ŞAMPİYONU

EFSANE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: DİLAN ONĞULU

KIZIYLA MADALYA KOVALIYOR

AZİM, SIKI ÇALIŞMA: "BAŞARDIM"

Dünyanın en zor işlerinden biri: Kadın olmak. Daha zoru ise, sporcu bir kadın olmak. İşte dış dünyanın her türlü baskısına gögüs gererek, karşılarına çıkan zorlukları bir bir aşarak spor dünyasında adını duyuran ve tarihe geçen 9 "çok özel" kadın sporcumuz..."Hastalığım birden ortaya çıktı ve "Neden bu rahatsızlık var?" diye düşünürdüm, sebenini çok sonra anladım. Ülkeme altın madalya kazandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmakmış". 18 yaşında geçirdiği hastalığın ardından gözlerini kaybeden Mesme Taşbağ, bu sözleriyle hepimizin kalbine dokunurken, kazandığı madalyalarla ülkemizi gururlandırdı. 2016 Paralimpik Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Mesme Taşbağ, aynı zamanda doktorluk da yapıyor.2003'te iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık olarak dünyaya gözlerini açan Sümeyye Boyacı, 5 yaşında yüzmeyi öğrendikten sonra "suya" aşık oldu. Akvaryumda gördüğü balıklardan etkilenerek yüzmeye başladı ve azmi sayesinde Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu oldu. "Hiçbir zaman kollarımın olmayışını problem etmedim. Zamanla kollarımın çıkacağını düşünüyordum" diyen Sümeyye, ayaklarıyla resim yapıyor ve dikiş makimesinde elbise dikmeyi de çok seviyor.Doğuştan bedensel engelli Nazmiye Muratlı, 25 yaşında başladığı halterde, tarihi başarılara imza attı. Haltere başladıktan sadece üç ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyayı kazandı. 6 yılda dört altın madalya kazanan Nazmiye, 2016'da Rio Olimpiyatlarında da dünya rekorları kırarak altın madalyaya uzandı. Doğuştan engelli değil, doğuştn sporcu olduğunu tüm dünyaya gösteren Muratlı, "Ne makyajdan, ne saçtan vazgeçerim ama erkeklerin yapamadığı dereceleri yaptım" açıklamasını da yapıyor.İzmir'de doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldi. 15 yaşında iyi vakit geçirmek için masa tenisine başladı, kısa sürede tenis vazgeçilmezi oldu. Aralıksız idmanlar yapan Büşra Ün, 2016 yılında Rio Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ederek paralimpik alanda bunu başaran ilk Türk kadın tenisçi oldu. Başarıları ile hepimizi gururlandıran Büşra, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında da madalya hedefliyor.6 yaşında geçirdiği talihsiz trafik kazası sonunda bacaklarını kaybetti ama okçulukla spora sıkı sıkıya sarıldıktan sonra tarihe adını yazdırmayı başardı. Merve Nur Eroğlu, 2011 yılında başladığı Okçulukta Avrupa ikincilği de olmak üzere 14 madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada 2018'de paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçildi.Afyonkarahisar'da 4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında sol kolunu kaybeden Ayşe Dudu Karatay, bir süre atletizm ile ilgilendikten sonra 2013 yılında tekvandoya başladı. Kariyerine 2 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği sığdırarak ülkemizi gururlandıran başarılı sporcu, rakiplerinin 2 kolu olmasını da avantaja çevirdiğini söyleyerek çalışmalarına Olimpiyat şampiyonluğu kazanmak için devam ediyor.Doğuştan kolları ve bacakları yoktu. Ama yılmadı ve kardeşinin okuma fişlerini alıp, ağzıyla yazı yazarak üniversiteyi kazandı. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Sosyal Hizmetler Programı öğrencisi Dilan Onğulu, 2017-2018 ve 2018-2019 Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonalarında S-1 kategorisinin farklı disiplinlerinde toplamda 7 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İnandıktan sonra engellerin ortadan kalkacağını herkese gösteren Dilan, "Evde oturarak hayıflanarak ömrünüzü tüketmeyin. Hep gülün. Her şey kalpte ve beyinde bitiyor. Örnek bir insan olmak istiyorum. İnsanlara 'Dilan yaptıysa biz de yaparız' dedirtmek istiyorum. Kolum ve bacağım yok. Buna rağmen yapıyorum, siz neden yapamayasınız?" diye mesaj veriyor.Doğuştan engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayan Çağla Atakal, haftanın 3 günü poligona giderek atıcılık alanında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor. Çocuğu ile birlikte hazırlıklarını yapan milli sporcu, olimpiyatlarda da başarıyla mücadele etti.Doğuştan görme engelli olan Zeynep Çelik hayata herkes gibi çok avantajlı başlamasa da azimle çalıştı ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kardeşinin yönlendirdiği Jodoya ilgi duyan ve günde 6-7 saatlik bir çalışma temposuna giren milli sporcu, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanıyor ve de ekliyor: "Şimdi kendi ayaklarının üstünde duran genç bir kadınım ve başardım"