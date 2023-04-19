Engel tanımayan sporcular onurlandırılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde, Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlenecek.

Petrol Ofisi'nin ana sponsorluğunda başta Paralimpik Oyunlar olmak üzere tüm engelleri aşarak uluslararası arenada Türkiye'ye büyük zaferler yaşatan milli sporcular, 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde onurlandırılacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, TSYD'nin ise 60'ıncı yılının kutlandığı bu anlamı yılda düzenlenecek gecede, 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, düzenlenecek ödül gecesinin önemine dikkati çekti. Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun hiçbir engel tanımadan her alanda zirveyi hedeflediğini vurgulayarak, "Sporda erişilebilirlik politikamız doğrultusunda Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın, son 21 yılda hayatın her alanında olduğu gibi spora da katılımı çok ciddi anlamda artış gösterdi. Bunun en büyük örneğini ise madalya sayımızda rekorların kırıldığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yaşadık. Sporcularımızın her daim yanındayız. Şimdi, onların herkese örnek olan inançlarını, azimlerini ödüllendirme zamanı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında sporda da önemli hedeflerin olduğunu belirten Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin de 60'ıncı yılında, önemli bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. İlk kez düzenlenecek bu geceyi, engel tanımayarak şanlı Türk Bayrağımızı her platformda göndere çeken, ay-yıldızlı formamızı gururla taşıyan milli sporcularımızla onurlandıracağız. Bugüne kadar engelli sporcu camiamız özelinde yapılmış ilk ödül töreni olacak organizasyonu, Türk sporunda farkındalığı ortaya koyması adına, önemli ve değerli bir adım olarak görüyorum. Böylesine anlamlı bir gecenin gelenekselleşerek devam edeceğini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek böylesine özel bir geceye ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Tongsir, TSYD'nin çok büyük bir aile olduğunu, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerinin altını çizerek, "Biz TSYD olarak mücadele eden, ter döken, ülkesine madalya getirmek için canını dişine takan insanların engelli olduğuna asla inanmıyoruz. Bunun içindir ki Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bu ödül töreninin adı 'TSYD Engelsiz' " diye konuştu.

Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Türk sporunun her zaman destekçisi olduklarını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye'de bir ilk olan bu çok önemli organizasyonun ana sponsoru olmaktan onur duyuyoruz. Fırsat eşitliği sosyokültürel gelişimin hayati kriterlerinden biri. Engelsiz spor anlayışı Türkiye'nin yarınları için büyük önem teşkil ediyor. Sporcularımızın dünyaya yayılan başarılarından aldığımız ilhamla onlarla birlikte yol almaya, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin muazzam potansiyeline katkı sağlamaya gururla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gecede ödül alacak isimler yapılacak dijital oylamayla belirlenecek. Spor basınının her alanından yer alan TSYD üyeleri, haberlerini yaptığı, fotoğraflarını ve görüntülerini çektiği, yazılarını yazdığı sporcuların ödüllendirilmesi için oylamaya katılacak. Türkiye'nin en önemli derneklerinden biri olan ve 2 bine yakın üyesi bulunan TSYD'nin organize ettiği gecede, üyelerinin dışında dijital oylamaya sporseverler de katılabilecek. Oy verme işlemi 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

Sporseverler, https://www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487 linki üzerinden hem adaylar hakkında bilgi alabilecek hem de oy kullanılabilecek.

Toplam 10 kategoride ödül verilecek gecede, 4 kategori oylamaya sunulacak.

Golbol Kadın Milli Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, Özel Sporcular Kadın Down Masa Tenisi Milli Takımı.

Sevda Altunoluk (milli golbol oyuncusu), Kübra Korkut (milli para tenisçi), Meryem Betül Çavdar (milli para tekvandocu), Merve Yazıcı (işitme engelli milli tekvandocu), Dilara Çevik (down sendromlu milli atlet)

Abdullah Öztürk (milli para masa tenisçi), Nihat Türkmenoğlu (milli para okçu), Ömer Güleryüz (ampute futbol milli takımı sporcusu), Emirhan Akçakoca (down sendromlu milli atlet), Mehmet Ali Yiğit (işitme engelli milli güreşçi)

Osman Çakmak (ampute futbol milli takımı teknik direktörü), Yusuf Kılınçkaya (para masa tenisi milli takım antrenörü), Osman Çarkçı (işitme engelliler erkek voleybol takımı başantrenörü), Gültekin Karasu (golbol kadın milli takımı teknik direktörü), Kemal Yaşkafa (down sendromlular masa tenisi milli takımı antrenörü)

Gecede ayrıca Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ve Yavuz Kocaömer Özel Ödülü de verilecek.