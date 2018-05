Engel tanımayan dansçılar İzmir'de yarışacak

Farklı engelleri bulunan çok sayıda sporcunun buzun üzerinde dans ederek "biz de varız" dediği İzmir'deki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, ulusal düzeyde engellilerin katıldığı ilk Buz Pateni Şampiyonası'na hazırlık yapıyor.Buz pateninde ulusal ve uluslararası organizasyonlarla adını duyuran İzmir'deki Buz Pisti, her hafta perşembe günü patenleri, özel yapım tekerlekli sandalyeleri ve kızaklarıyla dans etmeye gelen engellilerin gösterisine sahne oluyor.Zihinsel ve fiziksel engellilerin, engellere takılmadan dans edebilme mutluluğunu yaşadığı pist, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun aldığı kararla ilk ulusal organizasyona ev sahipliği yapacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde nisan ayının son haftasında düzenlenecek Türkiye Buz Pateni Şampiyonası'na engellilerin yarıştığı bir kategori de dahil edildi.Tesisin antrenörlerinden Neşe Olcay Hünerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında 5 engelliye eğitim vererek başladıkları projede büyük ilerleme kaydettiklerini, 10'dan fazla merkezden 200'e yakın başvuru aldıklarını belirtti.Farkındalık yaratmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında haftanın bir gününü engelli sporculara ayırdıklarını anlatan Hünerli, İzmir'de çok sayıda engellinin katıldığı programın tüm Türkiye'de dikkati çektiğini söyledi.Hünerli, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun engellilerin katıldığı bir şampiyona düzenleme kararı aldığını, bu şampiyonanın da İzmir'de gerçekleştirileceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Önce ulusal, daha sonra uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Engelliler Türkiye Şampiyonası'nı nisan ayında düzenleyerek bu sporu herkesin yapabileceğini gösterebilmek istiyoruz. Tüm Türkiye'den katılım bekliyoruz."Antrenörlerden Zeynep Evren Güney de birçok engellinin buz pateni yapmayı çabuk öğrendiğini, yarışmalara da hazırlanmaktan heyecan duyduğunu söyleyerek, "Kendilerini özgür hissediyorlar ve çok da mutlu oluyorlar. Bunu davranışlarından anlıyor, gözlerinden okuyabiliyoruz." dedi.Her hafta ücretsiz gerçekleştirilen eğitimlerin ardından bir madalya sahibi olan engellilerden 15 yaşındaki Selin Durgut, müzik dinlemeyi ve spor yapmayı, buzun üzerinde kaymayı çok sevdiğini anlattı. Durgut, "Buz pateni yapmak çok güzel bir duygu, mutlu oluyorum. Her gün her gün gelmek, yarışmalara da katılmak istiyorum." diye konuştu.Otizmli Mustafa Önsöz de buz pateni yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi.Selin'in annesi Fatma Durgut, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'ndeki çalışmanın kızı için faydalı olduğunu kaydederek, "Buz pateni yaparken bir engele takılmıyoruz. Öğretmenlerimiz çok özverili davranıyor. Çocuklarımız da eğitime gelirken sabırsızlanıyor. Renkli kıyafetler ve madalyalar da onlar için bu sporu daha da eğlenceli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.Otizmli Ece Kulabuğa'nın teyzesi Derya Şakar da 2 yıldır tesise geldiklerini söyleyerek, dersler sayesinde yeğeninin öfke nöbetlerinin azaldığını söyledi.Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, nisan ayının son haftasında İzmir'de düzenlenecek şampiyonanın bu yıl Türkiye Yetişkinler ve Özel Sporcular Buz Pateni Şampiyonası adı altında düzenleneceğini, İzmir'deki farkındalığı ülke çapına yaymayı hedeflediklerini bildirdi.Özel sporcuların katıldığı şampiyonada amacın rekabet değil teşvik etmek olduğunu, katılan tüm sporcuların madalya kazanmaya hak kazanacağını da dile getirdi.