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Enes'li Villarreal tek golle yıkıldı

Villarreal, Enes Ünal'ın 11'de başladığı maçta deplasmanda Eibar'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Enes'li Villarreal tek golle yıkıldı
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01 Mart 2018 01:23
La Liga'nın 26. haftasında Villarreal, deplasmanda Eibar ile karşı karşıya geldi. Eibar 90 dakika sonunda Villarreal'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Eibar'a galibiyeti getiren tek golü 16. dakikada Kike kaydetti.

Milli oyuncumuz Enes Ünal, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 55. dakikada yerini Carlos Bacca'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Villarreal La Liga'da 41 puanda kalırken, Eibar'ın puanı 38 oldu.

Eibar hafta sonu ligde deplasmanda Deportivo ile karşı karşıya gelecek. Villarreal ise hafta sonu ligde taraftarı önünde Girona'yı konuk edecek.

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