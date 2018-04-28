Castillejo'nun golüyle

La Liga'da 34. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 13. dakikasında Carlos Bacca ile öne geçen Villarreal, 34. dakikada Sisto'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.Maçın 35. dakikasında yine Kolombiyalı forvet ile golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.Dakikalar 38'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan isim tekrar Carlos Bacca oldu ve Villarreal ilk devreyi 3-1'lik üstünlükle tamamladı.İlk yarısında 4 golün olduğu mücadelede ikinci 45 dakikada tek gol çıktı. Son dakikadaVillarreal, Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti.Villarreal'de milli futbolcu Enes Ünal, 78. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi. Celta Vigo'da Emre Mor ise 82. dakikada oyuna girdi.Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 54 yaptı ve 6. sırayı korudu. Celta Vigo ise 45 puanda kaldı.