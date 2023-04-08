Enesli Getafe deplasmanda kayıp!

La Liga 28. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enesli Getafe deplasmanda kayıp!
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08 Nisan 2023 21:29
La Liga 28. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Getafe ile karşılaştı.

Reale Arena'da oynanan maçı Real Sociedad 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Mikel Oyarzabal ve 60. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.

Sociedad'da Mikel Oyarzabal 44. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Getafe'de oynayan milli oyuncumuz Enes Ünal maçta 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 51'e çıkardı. Getafe ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Barcelona'yı ağırlayacak. Real Sociedad ise Atletic Bilbao'ya konuk olacak.

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