Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın milli futbolcumuz Enes Ünal ile yakından ilgilendiği iddiaları gün geçtikçe dozajını arttırmaya başladı. Enes Ünal, Beşiktaş'a gelecek mi? Transfer dedikoduları almış başını giderken konu hakkında ortaya atılan iddialara Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak, Sporx aracılığı ile nokta koydu.Enes Ünal'ın kariyerine Villarreal'de devam edeceğini açıklayan Altıparmak, "Enes Ünal için Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapmadık ve Enes'in Türkiye'ye dönme gibi bir planı yok. Villarreal ile sözleşmemiz devam ediyor ve Villarreal de planlarını Enes üzerine kurdu ve kendisini bırakmak istemiyor. Enes kariyerine Avrupa'da devam edecek ve bize şu anda Avrupa'dan gelen 4-5 teklif var, kulüpler bizzat bizi arayarak Enes'in durumunu soruyor. Transfer sürecindeki tavrımız net; Türkiye dönme gibi bir proje içerisinde değiliz" şeklinde konuştu.