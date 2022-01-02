Enes Ünal, Real Madrid'i devirdi!

İspanya La Liga 20. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Getafe'ye galibiyeti getiren golü milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal, Real Madrid'i devirdi!
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02 Ocak 2022 17:56
İspanya La Liga 20. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi.

Coliseum Alfonso Perez Stadında oynanan müsabaka, Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.

Enes Ünal, ilk 11'de başladığı mücadelede 83. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Getafe, puanını 18 yaptı. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan lider Real Madrid ise 46 puanda kaldı.

Getafe, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Real Madrid ise Valencia'yı konuk edecek.

ENES, MILITAO'NUN HATASINI AFFETMEDİ

Mücadelenin 9. dakikasında Real Madrid, kendi yarı sahasında top çevirirken Eder Militao geri dönmek istedi. O sırada rakibinin ayağından topu çalan Enes Ünal, köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

ENES ÜNAL ŞOV DEVAM EDİYOR

Getafe'nni en önemli gol silahı konumuna gelen milli futbolcumuz Enes Ünal, La Liga'da oynadığı son 9 maçta 6. golünü kaydetti.


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