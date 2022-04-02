Enes Ünal penaltı kaçırdı, Getafe kazandı

İspanya La Liga'nın 30. hafta maçında, milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, Mallorca'yı konuk etti. Enes Ünal'ın penaltı kaçırdığı maçı Getafe 1-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enes Ünal penaltı kaçırdı, Getafe kazandı
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02 Nisan 2022 16:59
İspanya La Liga'nın 30. hafta maçında, Getafe ile Mallorca takımları Madrid'deki Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Getafe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golü, 82. dakikada Borja Mayoral kaydetti.

Öte yandan Getafe, ligde 6 maç sonra galibiyete ulaştı. Mallorca ise 6 maçlık mağlubiyet serisini 7'ye çıkardı.



Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği Mallorca, 63. dakikada defans oyuncusu Franco Russo'nun kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.

Karşılaşmada 90 dakikada forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Getafe'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ise 71. dakikada kenara alındı ve yerini Gonzalo Villar'a bıraktı.



Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten Getafe,14. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Mallorca ise 18. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Getafe, deplasmanda Real Madrid'le karşılaşacak. Mallorca ise Atletico Madrid'i konuk edecek.

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