İspanya La Liga'nın 30. hafta maçında, Getafe ile Mallorca takımları Madrid'deki Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Getafe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Getafe'ye galibiyeti getiren golü, 82. dakikadakaydetti.Öte yandan Getafe, ligde 6 maç sonra galibiyete ulaştı. Mallorca ise 6 maçlık mağlubiyet serisini 7'ye çıkardı.Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen'nin de formasını giydiği Mallorca, 63. dakikada defans oyuncusu'nun kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.Karşılaşmada 90 dakikada forma giyen milli futbolcumuz, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Getafe'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuzise 71. dakikada kenara alındı ve yerini'a bıraktı.Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten Getafe,14. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Mallorca ise 18. sırada konumlandı.Gelecek hafta Getafe, deplasmanda Real Madrid'le karşılaşacak. Mallorca ise Atletico Madrid'i konuk edecek.