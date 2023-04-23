Enes Ünal oynadı, Getafe ikinci yarı düştü

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Getafe karşı karşıya geldi.
Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-1 kazanırken goller; 56. dakikada Lee Kang-In, 64. dakikada Antonio Raillo ve 90+5'te yeniden Lee Kang-In'den geldi. Konuk ekip Getafe'nin tek golü ise 23. dakikada Borja Mayoral'dan geldi.
Getafe'de forma giyen Enes Ünal ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi 81 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca 40 puana yükselirken, Getafe 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Getafe evinde Almeria'yı ağırlayacak.
Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-1 kazanırken goller; 56. dakikada Lee Kang-In, 64. dakikada Antonio Raillo ve 90+5'te yeniden Lee Kang-In'den geldi. Konuk ekip Getafe'nin tek golü ise 23. dakikada Borja Mayoral'dan geldi.
Getafe'de forma giyen Enes Ünal ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi 81 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca 40 puana yükselirken, Getafe 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Getafe evinde Almeria'yı ağırlayacak.
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