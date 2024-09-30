İngiltere Premier Lig'de Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Southampton'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Bournemouth oldu.



Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Evanilson, 32. dakikada Dango Ouattara ve 39. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.



Deplasman ekibi Southampton'ın tek golü 51. dakikada Taylor Harwood-Bellis'ten geldi.



Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.



Bu galibiyetin ardından Boutnemouth puanını 8'e yükseltti. Southampton 1 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Bournemouth, Leicester City deplasmanına konuk olacak. Southampton, Arsenal deplasmanına çıkacak.



