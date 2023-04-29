Enes Ünal'ın yeni hocası belli oldu

Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de teknik direktörlüğe Jose Bordalas getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal'ın yeni hocası belli oldu
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29 Nisan 2023 16:27
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'nin Quique Sanchez Flores'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas'ı getirdiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Getafe'de 2016-2021 sezonları arasında görev yapan Bordalas, tekrardan göreve getirildi. Bordalas'la bu sezon kalan 7 maç için sözleşme imzalandığı açıklandı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği ve ligde kalma mücadelesi veren Getafe'de alınan kötü sonuçlardan dolayı 18 aydır takımın başında bulunan Quique Sanchez Flores'in görevine son verilmişti.

Getafe, ligin 32. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Espanyol ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

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