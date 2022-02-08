Enes Ünal'ın tek rakibi Vinicius Junior!

İspanya'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, performansı ile La Liga'da kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak takımının Levante ile oynadığı maçta iki gol birden atan Enes, ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmayı başarmıştı.



İKİNCİ SIRADA



Ligde attığı 9 golle krallık yarışında 7. sıraya kadar yükselen ve birbirinden önemli yıldızlarla aynı listede yer alan Enes Ünal, önemli bir başarıya daha imza attı. 24 yaşındaki milli futbolcu, gol krallığı yarışında Real Madrid'in 100 milyon Euro değerindeki yıldızı Vinicius Junior'ın ardından listede ilk 10'da yer alan oyuncular arasında en genç ikinci isim olmayı başardı.



SUAREZ VE DEPAY'I GEÇTİ



La Liga'da 12 golü bulunan Vinicius Junior'un ardından 9 golle ligin en genç ikinci golcüsü olan Enes Ünal, krallık yarışında 8'er golü bulunan dünyaca ünlü forvetler Luis Suarez ve Memphis Depay'ı da geride bıraktı.



İspanya'da krallık yarışının zirvesinde ise 17 golle Real Madridli Karim Benzema yer alıyor.



MİLLİ TAKIM'DA OLMASI BEKLENİYOR



A Milli Takım'ın son kampına davet edilmeyen Enes Ünal'ın La Liga'daki yükselen performansının ardından mart ayındaki Portekiz maçında aday kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.





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