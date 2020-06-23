Enes Ünal, golüyle Valladolid'e 1 puanı getirdi!

İspanya La Liga'da 31. hafta karşılaşmasında Real Valladolid, Getafe'yi konuk etti.



José Zorrilla Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Konuk ekip Getafe, 41. dakikada Jaime Mata ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 45+5. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'la penaltıdan beraberliği yakaladı.



ENES ÜNAL, 90 DAKİKA OYNADI!



Real Valladolid'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi. 23 yaşındaki santrfor oyuncusu bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.



Üst üste 3. beraberliğini alan Getafe, 49 puanla 5. sırada yer aldı. Son 3 maçında 2. beraberliğini alan Valladolid ise 34 puanla 15. sırada yer buldu.



Getafe, gelecek hafta Real Sociedad'ı konuk edecek. Valladolid ise Sevilla deplasmanına gidecek.



