Enes Ünal Getafe'ye transfer oldu

Milli oyuncu Enes Ünal, Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık imzayı attı.

Haber; AA
Enes Ünal Getafe'ye transfer oldu
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12 Ağustos 2020 21:30
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağladı. 

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından golcü futbolcunun İspanyolca mesajı da taraftarlarla paylaşıldı. 

Geçen sezon Villarreal'in Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 8 gol attı. 

Bursaspor'dan 2015 yılında Manchester City'ye transfer olan milli futbolcu, Avrupa'da Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente, İspanya'nın da Villarreal, Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi. 



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