Enes Ünal Getafe tarihine geçti

Enes Ünal, Getafe formasıyla üst üste 3 maçta da gol atan ilk yabancı oyuncu olarak tarihe geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal Getafe tarihine geçti
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13 Şubat 2022 02:40
Getafe formasıyla son haftalarda patlama yaşayan Enes Ünal, kulüp tarihine geçti.

Milli oyuncu Getafe tariginde üst üste 3 maçta da gol atan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı. Bu sezon çıktığı son 7 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, takımının en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

2020 yazında 9 milyon euro bonservisle Villarreal'den Getafe'ye gelen 24 yaşındaki oyuncu Getafe formasıyla çıktığı 52 maçta 16 gol kaydetti.

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