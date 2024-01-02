Enes Ünal döndü Getafe evinde mağlup oldu

İspanya La Liga karşılaşmasında Enes Ünal'a kavuşan Getafe evinde Rayo Vallecano'ya 2-0 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Enes Ünal döndü Getafe evinde mağlup oldu
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02 Ocak 2024 20:53
Son güncelleme 02 Ocak 2024 21:58
İspanya La Liga 19. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood kırmızı kart gördü.

Ayrıca Milli oyuncumuz Enes Ünal yaşadığı sakatlığın ardından 7 ay (223 gün) sonra maça çıktı.

Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

Rayo Vallecano bir sonraki karşılaşmasında sahasında Las Palmas'ı ağırlarken, Getafe deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.

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