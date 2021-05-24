AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
017 12 21
KALDI

Enes Ünal: "Cenk Tosun yok ama birçok forvet var"

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Enes Ünal, Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Enes Ünal: 'Cenk Tosun yok ama birçok forvet var'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Enes Ünal, Antalya'ya geldi.

İspanyol ekibi Getafe forması giyen Enes Ünal "Heyecan bizim için çok önceden başladı. Bu anı bekliyorduk. Sonunda kamp bizim için başlayacak. İnşallah iyi hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Enes, Cenk Tosun'un sakatlığının hatırlatılması ve forvet hattındaki durumla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Burak Ağabey, ben, Kenan var. Halil geldi, Kerem de orada oynayabilir. Çok oyuncumuz var. Kim oynarsa oynasın hepimizin tek görevi elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu da son ana kadar yapmaya çalışacağız."

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Okay Yokuşlu: "Transferi değil, EURO 2020'yi düşünüyorum"
Enes Ünal: "Cenk Tosun yok ama birçok forvet var"
Kenan Karaman: "EURO 2020'de gruptan çıkacağız"
Ozan Kabak: "Van Dijk, Türkleri seviyor! Klopp başarılar diledi"
Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takım'a güveniyor
Merih Demiral: "İtalyanlara, Burak ağabeyi izletiyorum"
Orkun Kökçü: "Transferi babama bıraktım, hayalim Euro 2020"
Galler'in EURO 2020 aday kadrosu belli oldu
Kaan Ayhan: "Grup lideri olmak istiyoruz!"
Mert Müldür: "İtalya'nın kanatlarını iyi tanıyorum!"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play