İspanya La Liga'nın 26. haftasında Valladolid evinde Getafe ile karşılaştı. Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan mücadeleyi Valladolid 2-1 kazandı.



Valladolid'e galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Plano ve 24. dakikada Weissman'dan geldi. Getafe'nin tek sayısını ise 37. dakikada Mata kaydetti. Getafe'de golü atan Mata ayrıca 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Milli oyuncumuz Enes Ünal, eski takımına karşı çıktığı maçta Mata'nın golünde asisti yapan isim oldu ve 59. dakikada kenara gelerek yerini Cucho'ya bıraktı. 23 yaşındaki oyuncu böylece üst üste 2 maçta asist yaparak bu sezon skor katkısı yapmaya da başlamış oldu.



Bu sonuçla son olarak 2 Ocak'ta Getafe'yi yenen Valladolid, 8 maçlık galibiyet özlemini noktalayarak puanını 25 yaptı. Son 8 maçta 7. kez puan kaybeden Getafe ise 27 puanda kaldı.



La Liga'nın 27. haftasında Getafe evinde Atletico Madrid'i konuk edecekken, Valladolid deplasmanda Osasuna'ya konuk olacak.



